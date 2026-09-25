Sudamericanos: Chile dominó la escalada con oros de Joaquín Urrutia y Martina Castro

El Team Chile tuvo una gran jornada en la escalada de velocidad de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, con la medalla de oro tanto en la competencia masculina como femenina.

Joaquín Urrutia ganó con 36 puntos, superando al brasileño Felipe Ho (29). El chileno Dante Caballero ganó el bronce con 28 unidades, mientras que el nacional Benjamín Vargas remató quinto (24).

Luego vino el turno de la acción femenina, donde Martina Castro igualó en tops con la brasileña Anja Kohler (4:52). El oro quedó en manos de la chilena gracias a su tiempo de 4:29; 23 segundos menos que Kohler.

Aquella final también tuvo bronce nacional, con Matilde Cabezas cerrando el podio al totalizar 36 puntos. Muykuay Silva acabó en el sexto lugar (27).

En una fructífera jornada, que trajo varios oros prácticamente en simultáneo, el Team Chile suma 45 oros, 55 platas y 7 bronces; a un triunfo de Venezuela, que ocupa el cuarto lugar del medallero.