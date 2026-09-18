Sudamericanos: El golf, triatlón y tiro con rifle sumaron nuevas platas al Team Chile

El Team Chile continuó su cosecha de medallas este 18 de septiembre en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, Argentina, con el golf, triatlón y tiro con rifle tomando el protagonismo de la jornada tras el fin del remo.

Tomás Gana se colgó la medalla de plata en golf con una tarjeta de cuatro golpes bajo par, luego de una cuarta etapa con tres bogeys que neutralizó gracias a la misma cantidad de birdies.

El nacional quedó a cuatro palos del colombiano Felipe Alvarez, ganador del oro con tarjeta de -4, mientras que en el cierre del podio apareció el +1 del venezolano Manuel Torres.

Gabriel Morgan, el otro chileno en competencia, firmó un +4 y compartió la T6 con el paraguayo Gustavo Silvero.

El equipo de triatlón mixto, conformado por Dominga Jacome, Mateo Mendoza, Rafaela Capó y Diego Moya, también se colgó la plata, gracias a un tiempo de una hora, 25 minutos y 58 segundos.

Brasil comandó con siete segundos de ventaja sobre los chilenos, mientras Venezuela culminó tercero a +1:01.

Daniel Vidal agregó su segundo puesto en el tiro con rifle de aire masculino, en una estrecha definición con el argentino Marcelo Gutiérrez, quien ganó con 247 puntos, apenas 0.4 más que el chileno.

Por otro lado, el judo nacional debutó en el medallero con los bronces de Allyson Quevedo (femenino -63 kilos) y Kobe Chávez (-60 kilos).