Ministro Alvarado: Chile siempre se preocupa de marcar y remarcar su soberanía

En medio de las celebraciones de las Fiestas Patrias, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, abordó las relaciones exteriores del país en medio de las controversias con Argentina y Estados Unidos, que continúan siendo objetivo de críticas por parte de la oposición.

Previo a la visita oficial del Presidente José Antonio Kast en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Mandatario y el canciller Francisco Pérez Mackenna se reunieron en la víspera con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, cuya gestión ha estado marcada por continuos roces políticos y una reciente citación a la Cancillería chilena por sus dichos que vinculan el estallido social con la izquierda.

Asimismo, siguen resonando las recientes tensiones con Argentina respecto a la soberanía del Estrecho de Magallanes.

Ante esto, el secretario de Estado aseveró que "Chile siempre se preocupa de marcar y remarcar su soberanía, no descuida ningún punto de su territorio y hacemos todo lo posible para que cada sector, cada área de nuestro país tenga políticas de incentivos y de desarrollo".

El Jefe de Estado también fue invitado a una recepción organizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La diputada Gael Yeomans, presidenta del Frente Amplio, criticó la gestión del Mandatario: "Me ha faltado que el Presidente Kast y también su Gobierno defienda con más ímpetu lo que es la soberanía de nuestro país".

"Esto es algo que nos une y nosotros siempre vamos a respaldar al Presidente cuando defienda al país, pero eso ha faltado y yo espero que de ahora en más, sobre todo en este mes tan importante para la patria, para todos los chilenos y chilenas, lo haga", sostuvo.

Candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

Por otro lado, la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU está enfrentando un sondeo que definiría el futuro de la campaña. Cabe recordar, que el Gobierno de Kast le quitó el respaldo a la exmandataria.

El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, abordó la situación y señaló que "desde un principio no pensé que fuese una buena idea postularse la expresidenta Bachelet, más allá de las discusiones que nosotros tengamos a nivel local respecto de cuán correcta sea su postulación".

"Ha tenido roces con los Estados Unidos, con China, y bueno, era bastante difícil que avanzara esa postulación. Y en ese sentido, creo que aquí solamente se termina de consolidar aquello que ya se veía venir", enfatizó.