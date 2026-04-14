Chile albergará torneo internacional de para tenis de mesa

Con ocho deportistas nacionales ubicados dentro del top ten del ranking mundial, el Team ParaChile dirá presente en el ITTF World Para Future Santiago 2026, que se disputará entre el sábado 18 y el lunes 20 de abril en el Centro de Entrenamiento Paralímpico del Parque Estadio Nacional.

La competencia se posiciona como uno de los eventos deportivos más relevantes del calendario paralímpico en el país, reuniendo a 146 deportistas, de los cuales 34 serán representantes nacionales, quienes estarán compitiendo tanto singles como en dobles.

"Muy orgulloso de representar al país y, sobre todo, de hacerlo acá. Este es un torneo que se vuelve a disputar en Chile y nos sirve muchísimo. Realizar este tipo de competencias en casa es esencial, especialmente para las nuevas generaciones, ya que les permite adquirir roce internacional", señaló Matías Pino, uno de los referentes del Team ParaChile.

El equipo chileno contará con figuras de alto nivel internacional, incluyendo a ocho jugadores ubicados dentro del top ten de sus respectivas clases: Ignacio Torres (N° 1, clase 6), Luis Flores (N° 4, clase 2), Manuel Echaveguren (N° 4, clase 10), Tamara Leonelli (N° 4, clase 5), Florencia Pérez (N° 5, clase 8), Matías Pino (N° 8, clase 6), Claudio Bahamondes (N° 7, clase 7) y Lissette Salinas (N° 9, clase 1).

Además, el certamen marcará el inicio de la temporada internacional para gran parte de los jugadores chilenos, quienes enfrentarán importantes desafíos en 2026, como los Juegos Parasuramericanos de Valledupar y el Mundial de la disciplina en Pattaya, Tailandia.

El evento es organizado por la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF), en conjunto con la Federación Chilena de Tenis de Mesa (Fechiteme), y contará con entrada liberada.