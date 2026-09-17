Chile avanzó a semifinales en el Mundial de Tenis en Silla de Ruedas

El Team ParaChile avanzó ayer miércoles a las semifinales del Mundial por Equipos de Tenis en Silla de Ruedas de Estados Unidos 2026, tras derrotar por 2-1 a Gran Bretaña en la primera ronda de la especialidad de quad.

Los nacionales Francisco Cayulef (10° del mundo) y Diego Pérez (16°) protagonizaron un dramático duelo, que solo se definió en el dobles, instancia en la que la pareja nacional se impuso por 6-3 y 6-4 a Gregory Slade (12°) y Andy Lapthorne (8°).

El equipo chileno, campeón mundial en 2024, buscará este jueves su paso a la final ante Países Bajos, equipo que derrotó 2-0 a Estados Unidos y que cuenta con los dos primeros jugadores del ranking mundial: Niels Vink (1°) y Sam Schröder (2°).

"Fue un gran día en lo personal y grupal, le ganamos a un equipo difícil, el cual cuenta con dos jugadores top 12. Le agradezco a Francisco quien se puso el overol en los momentos claves. Esta pareja siempre tiene un extra para entregar", comentó Pérez tras la victoria.

En Open Femenino, en tanto, Macarena Cabrillana (19°) y Gloria Llamin (66°) cayeron 1-2 ante Brasil y disputarán ahora el noveno lugar. Por su parte, en Open Masculino, Alexander Cataldo (16) y Brayan Tapia (24°) perdieron 0-2 ante Francia y también competirán por el noveno puesto.

Mundial de Balonmano: debut triunfal ante el campeón de mundo

La jornada también dejó un resultado destacado en el Mundial de Balonmano en Silla de Ruedas, que arrancó este miércoles en España. En la ciudad catalana de Granollers, el Team ParaChile derrotó por 2-1 a Egipto, actual campeón del mundo, en un partido que se definió en el alargue.

Egipto ganó el primer parcial por 8-7, pero Chile reaccionó para imponerse 9-7 en la segunda mitad y llevar el encuentro al tiempo suplementario. En los cinco minutos adicionales, el conjunto nacional volvió a mostrar su fortaleza y ganó 5-2, sellando un gran triunfo en su estreno mundialista.

El torneo destacó el rendimiento de Jorge Carrasco, autor de seis anotaciones.