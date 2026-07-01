Chile debuta este jueves en los Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026

Con la participación de los seleccionados nacionales de para ciclismo en la prueba de contrarreloj, este jueves 2 de julio el Team ParaChile iniciará su participación en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026.

El encargado de abrir oficialmente la actuación chilena será Sebastián Morales, quien competirá en la categoría handbike a partir de las 09:00 horas de Chile. Seis minutos más tarde será el turno de Manuel Opazo, en la clase C2. Posteriormente, a las 10:01 horas, competirán los representantes de la Región de O'Higgins, Benjamín Ruarte y Hernán Moya, en las clases C4 y C5, respectivamente.

La jornada del para ciclismo concluirá con las pruebas de tándem (para personas con discapacidad visual). La dupla masculina integrada por Matías Mansilla y Elías Tello largará a las 11:15 horas, mientras que el binomio femenino conformado por Nicol Baeza y Renata Urrutia cerrará la participación nacional en la disciplina a las 11:22 horas.

También este jueves, el equipo femenino de baloncesto en silla de ruedas, dará inicio a su participación en la cita subcontinental, cuando a las 18:30 horas de Chile enfrente a Perú. El equipo realizó una concentración de una semana en Barranquilla, donde disputó partidos amistosos frente a elencos locales como parte de su preparación y adaptación a las condiciones climáticas.

"Cada uno de los equipos se ha adaptado muy bien al calor y a la alta humedad que hay en Colombia por estos días. Han sido jornadas muy positivas de cara a nuestro objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles a estos Parasuramericanos", señaló Lucas Valenzuela, jefe de misión del Team ParaChile.

El Team ParaChile competirá con 142 deportistas en Colombia, marcando la participación más numerosa del país en un megaevento internacional fuera de Chile. La delegación nacional contará con varias de las principales figuras del deporte paralímpico chileno, entre ellas el para nadador y seis veces medallista paralímpico Alberto Abarza; el número uno del mundo en para tenis de mesa clase 6, Ignacio Torres; y la medallista de bronce en París 2024, Marion Serrano.

Asimismo, integran el equipo destacados referentes del Team ParaChile como Juan Carlos Garrido, Francisco Cayulef, Camila Campos y Tamara Leonelli, quienes buscarán aportar experiencia y nuevos éxitos para la delegación nacional en Valledupar 2026.