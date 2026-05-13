Crack: Ignacio Torres ganó su torneo más importante de la temporada

El chileno Ignacio Torres, número uno del mundo en la clase 6 de para tenis de mesa, se coronó campeón del Para Elite Lasko, en Eslovenia, obteniendo el mejor resultado de la temporada y uno de los más resonantes de su carrera.

Torres ratificó su condición de máximo favorito al quedarse con el título tras derrotar en la final al danés Peter Rosenmeier, actual número dos del ranking mundial, por un contundente 3-1.

Cabe destacar que, en semifinales, el chileno protagonizó una de sus actuaciones más destacadas del año al imponerse también por 3-1 al italiano Matteo Parenzan, medallista de oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Con esta consagración, Torres sumó su tercer título internacional de la temporada en apenas cuatro torneos disputados, completando una campaña extraordinaria que incluye las medallas de oro en el Para Future Santiago y Para Challenger São Paulo.

Además, en este torneo el Team ParaChile sumó otro gran logro: Florencia Pérez (4°), se quedó con el subcampeonato en la clase 8, tras caer en la final frente a la china Huang Wenjuan, campeona paralímpica en París 2024. El momento más destacado de su recorrido llegó en semifinales, donde Pérez exhibió un gran nivel técnico para derrotar por 3-1 a la japonesa Yuri Tomono, actual número dos del mundo.