Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago16.6°
Humedad27%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Paralímpicos | Deportistas Chilenos

El gólbol femenino ganó la primera medalla colectiva del Team Parachile en Valledupar 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La delegación nacional suma 11 oros, 7 platas y 19 bronces en la cita polideportiva.

El gólbol femenino ganó la primera medalla colectiva del Team Parachile en Valledupar 2026
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El seleccionado de gólbol femenino se transformó en el primer equipo de deporte colectivo chileno en ganar una medalla en los Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026, luego que venciera a Colombia en la definición por el bronce.

Tal como lo hicieron en la fase regular, las dirigidas de Valentina Rojas se mostraron muy superiores al conjunto local, y con un claro 10-6 aseguraron su lugar en el podio y le dieron a Chile su medalla número 37 en la cita subcontinental.

"Orgullosa y muy emocionada. Tengo muchos sentimientos encontrados. Nos dolió mucho la derrota en la semifinal, pero hoy hicimos borrón y cuenta nueva y logramos tener la medalla. Estamos felices y muy agradecidas por todo el apoyo que nos dio el Comité Paralímpico, sobre todo por el concentrado en Barranquilla, que fue clave en la aclimatación", dijo Jimena Balboa, figura del seleccionado nacional.

A falta de siete jornadas para el final, y luego que ya han finalizado las competencias de para ciclismo, para tenis de mesa, para powerlifting, gólbol y baloncesto en silla de ruedas, el Team ParaChile suma 11 oros, 7 platas y 19 bronces.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada