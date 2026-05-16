Katherinne Wollerman conquistó la medalla de oro en la Copa del Mundo de Alemania

La paracanoista Katherinne Wollermann agregó hoy otro título a su brillante palmarés tras quedarse con la medalla de oro en la Copa Mundial 2026 disputada en Alemania.

La oriunda de Chiguayante se impuso con autoridad en la final del KL1 200 metros, registrando un tiempo de 56.76 segundos. La acompañaron en el podio la china Xie Maosan, bronce en el Mundial 2025, y la rusa Aleksandra Dupik.

Wollermann fue la mejor entre las nueve máximas exponentes del paracanotaje mundial, sentando así un precedente para el Mundial de Polonia, programado para agosto, donde la chilena buscará alcanzar un histórico tricampeonato planetario.

Con esta actuación, la nacional reafirma su gran momento deportivo y se posiciona nuevamente como una de las principales candidatas al título mundial.