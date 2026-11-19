Ignacio Torres, Vicente Leiva y Florencia Pérez se consagraron vicecampeones en el Mundial de para tenis de mesa de Tailandia 2026, liderando una actuación histórica para el deporte paralímpico nacional al completar un total de cuatro medallas.

La primera final con presencia nacional tuvo como protagonista a Ignacio Torres. El deportista de Puente Alto, actual número dos del ranking mundial de la clase 6, disputó el oro frente al italiano Matteo Parenzan, número uno del mundo y campeón paralímpico en París 2024. Pese a dar una dura batalla, el chileno cayó por 1-3 (11-8, 7-11, 2-11 y 4-11), quedándose con una histórica medalla de plata en su primera participación mundialista.

"Estoy con una sensación extraña. A nadie le gusta perder una final, estoy triste por eso. Pero si veo el camino que hice en mi primer Mundial, saco muchas cuentas alegres al lograr una medalla de plata para Chile. Muchas gracias a todos por el apoyo", expresó Torres tras el encuentro.

Posteriormente, fue el turno de Vicente Leiva (31° del mundo), quien protagonizó una de las grandes sorpresas del campeonato al instalarse en la final de la clase 1. El chileno enfrentó al surcoreano Hyeon Kim (1°) y medallista de plata en Tokio 2020. En un encuentro disputado, el asiático se impuso por 3-0 (11-8, 11-8 y 11-5), dejando a Leiva con una sobresaliente medalla de plata. Durante el torneo, Leiva le ganó al 6°, 4° y 3° de su clase.

La encargada de cerrar la participación chilena en el Mundial fue Florencia Pérez (5°), quien conquistó la tercera presea plateada para el país en la clase 8. La chillaneja disputó el título frente a la china Wenjuan Huang (1°) y bicampeona paralímpica en Tokio 2020 y París 2024. En una final de alto nivel, que se definió por detalles, la chilena cayó por 2-3 (9-11, 12-10, 5-11, 12-10 y 8-11), obteniendo un brillante segundo lugar mundial.

De esta manera, en su tercera participación mundialista, luego de Eslovenia 2018 y España 2022, el Team ParaChile cerró su actuación en Tailandia con una cosecha histórica de cuatro medallas: tres de plata y una de bronce, las primeras medallas para Chile en un Campeonato Mundial. Además, la delegación nacional finalizó como el segundo mejor país del continente americano, solo por detrás de Brasil, que obtuvo una medalla de oro y cinco de bronce.