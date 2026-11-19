Los presidentes de China, EE.UU. y Rusia, las tres mayores potencias nucleares, mantuvieron este jueves una histórica reunión al cabo de la cual admitieron que no hay ganadores en una guerra nuclear, y pactaron aumentar la producción petrolera para blindar el suministro energético global.

Una "declaración de paz" de cuatro puntos plasmó los consensos del encuentro entre Xi Jinping, Donald Trump, y Vladímir Putin, tras una hora y media reunidos en el hotel Kylin Villa, al margen de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), que comenzó el miércoles en Shenzhen y concluye hoy.

El primer punto del texto, en su calidad de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, es el compromiso de "impulsar la reforma" de la institución para que "responda con más eficacia" a los desafíos globales y a su "misión fundamental de paz y seguridad internacionales".

El segundo, anuncia que "planean aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados en beneficio de todos los países", para garantizar "un flujo estable de energía", en un contexto de tensiones para el suministro energético internacional por la guerra en Irán y la situación en el estrecho de Ormuz, vía clave para el tránsito de petróleo, especialmente para los países asiáticos.

El tercer punto conmina a la CPI y organismos similares a "no abusar de sus poderes"; una crítica a ese tribunal que mantiene vigente una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra en Ucrania.

Y el cuarto aborda el único de los temas que parecían explícitamente agendados para el encuentro, y establece el compromiso de "entablar un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas nucleares".

Obligados a entenderse

Xi, el anfitrión, afirmó al inicio de la cita que la "interacción positiva" entre las tres potencias "no es una opción, sino una obligación", mientras que Putin aseguró que comparten intereses en la resolución de conflictos internacionales, incluido el ucraniano.

El mandatario chino instó a aprender de las experiencias del pasado, recordó que los tiempos en los que los países podían vivir como "territorios aislados" han quedado atrás y defendió que las grandes potencias tienen "responsabilidades especiales" y deben trabajar juntas para afrontar los desafíos globales y preservar la estabilidad y la paz internacionales.

Por su parte, Putin aseguró que Rusia, China y Estados Unidos tienen "muchos intereses en común, en particular en lo que respecta al arreglo de conflictos regionales", entre los que mencionó expresamente a Ucrania.

Ucrania sobre la mesa

El mandatario ruso explicó que había abordado el conflicto tanto en su reunión bilateral del miércoles con Xi como en otra mantenida este jueves con Trump, en la que, según dijo, dedicaron "mucha atención" al conflicto, por iniciativa del estadounidense.

Putin defendió que las tres potencias pueden contribuir al fortalecimiento de la seguridad internacional "si cooperan de forma constructiva", como socios y "sobre la base del respeto mutuo y del equilibrio de intereses".

Trump, por su parte, confirmó al comienzo de la reunión que ya había tenido ocasión de abordar la cuestión de Ucrania extensamente con Putin.

"Creo que él y yo esperamos que el otro bando quiera ver el fin de la guerra", afirmó el estadounidense.

La reunión se celebró tras la reanudación de las negociaciones entre Moscú y Kiev en Abu Dabi, con mediación estadounidense, aunque sin avances sustanciales, y después de que Ucrania atacara este jueves por tercera vez esta semana el estratégico puente de Crimea.

China ha mantenido una postura ambigua ante la guerra, reclamando una solución negociada sin condenar la invasión rusa, mientras refuerza sus vínculos políticos y económicos con Moscú.

Diálogo sobre desarme con maletines nucleares

Trump planteó al inicio del encuentro la posibilidad de reducir los respectivos arsenales nucleares, y pidió garantías para que "estas armas no sean usadas nunca" por ningún país.

"Francamente, como líder de un país es difícil abandonar las armas nucleares una vez las tienes", admitió el republicano, quien llamó a "cooperar para combatir la amenaza de proliferación nuclear en otros países del mundo".

Y agregó: "Eso es lo que estamos haciendo en Irán, que jamás tendrá un arma nuclear".

Por su parte, Xi dijo que las armas nucleares son una "espada de Damocles" y pidió su prohibición y eliminación completa y que no se crucen "líneas rojas".

Los dirigentes mantuvieron estas conversaciones en circunstancias que Trump viaja siempre acompañado de su maletín nuclear (el llamado "Fútbol Nuclear"), y mientras Putin también se desplazó a China con el suyo, conocido en Rusia como "chemodanchik", según mostró la televisión pública rusa en un reportaje desde la ciudad de Shenzhen.

Mesa circular

La cita tuvo lugar después de que Xi y Trump mantuvieran su propia reunión bilateral. Putin fue quien se desplazó al recinto, donde los tres mandatarios se sentaron alrededor de una gran mesa circular, con Xi en el centro, el ruso a su derecha y el estadounidense a su izquierda, mientras sus respectivas delegaciones permanecían a cierta distancia.

Una decoración de flores lilas ocupaba el centro de la mesa, con las banderas de los tres países y una pintura tradicional china como fondo.