Paralímpico: Katherinne Wollermann logró sólido triunfo en la Copa del Mundo de Canadá

La campeona paralímpica de para canotaje Katherinne Wollermann se adjudicó la medalla de oro en la World Cup de Montreal, en Canadá, tras imponerse en la final del KL1-200.

La seleccionada nacional controló por completo la carrera y se quedó con el triunfo tras establecer un tiempo de 58"83. La escoltaron en el podio la canadiense Brianna Hennessy (cuarta en París 2024) y la brasileña Adriana Azevedo.

Este triunfo refuerza las expectativas de la nacional, quien apunta esta temporada a obtener el tricampeonato mundial, tras sus triunfos en los eventos planetarios de 2024 y 2025.

El Mundial de Para Canotaje 2026 se disputará en Polonia entre el 26 y 30 de agosto.