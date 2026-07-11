Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago11.8°
Humedad71%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Paralímpicos | Deportistas Chilenos

Paralímpico: Katherinne Wollermann logró sólido triunfo en la Copa del Mundo de Canadá

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La deportista nacional se alista para participar del Mundial en agosto.

Paralímpico: Katherinne Wollermann logró sólido triunfo en la Copa del Mundo de Canadá
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La campeona paralímpica de para canotaje Katherinne Wollermann se adjudicó la medalla de oro en la World Cup de Montreal, en Canadá, tras imponerse en la final del KL1-200.

La seleccionada nacional controló por completo la carrera y se quedó con el triunfo tras establecer un tiempo de 58"83. La escoltaron en el podio la canadiense Brianna Hennessy (cuarta en París 2024) y la brasileña Adriana Azevedo.

Este triunfo refuerza las expectativas de la nacional, quien apunta esta temporada a obtener el tricampeonato mundial, tras sus triunfos en los eventos planetarios de 2024 y 2025.

El Mundial de Para Canotaje 2026 se disputará en Polonia entre el 26 y 30 de agosto.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada