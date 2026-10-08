Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago16.3°
Humedad73%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Paralímpicos | Deportistas Chilenos

Team ParaChile de para tenis de mesa ganó cinco medallas en España

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Tamara Leonelli, Florencia Pérez y José Luis Cerpa se lucieron ganando oro.

Team ParaChile de para tenis de mesa ganó cinco medallas en España
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Team ParaChile de para tenis de mesa volvió a brillar en el plano internacional, tras conseguir cinco medallas en el torneo ITTF Para Future de Murcia, España.

Tamara Leonelli, Florencia Pérez y José Luis Cerpa fueron las principales figuras nacionales luego de sus victorias en las clases 4, 8 y 6, respectivamente.

Completaron la cosecha, Luis Flores, plata en la clase 2, y Cristóbal García, bronce en la clase 10.

La actuación en España significó la última etapa de la preparación internacional del seleccionado chileno de cara al Campeonato Mundial 2026, que se efectuará entre el 13 y 19 de noviembre en Tailandia.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada