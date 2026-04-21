Team Parachile de tenis de mesa ganó 23 medallas en el ITTF Future de Santiago

Un total de 23 medallas (4 oros, 10 platas y 9 bronces) logró el Team ParaChile de para tenis de mesa en su paso por el ITTF World Para Future, que se disputó hasta ayer lunes en el Centro de Entrenamiento Paralímpico del Parque Estadio Nacional.

En la última etapa del certamen, que contempló los duelos finales del dobles, el conjunto chileno sumó seis preseas de plata y otras cuatro de bronce, las que se sumaron a las 13 conseguidas en la competencia individual.

Con medallas de plata, destacaron en la jornada final las duplas chilenas compuestas por Luis Flores y Tamara Leonelli en XD7-10; Ignacio Torres y Florencia Pérez en XD14; José Luis Cerpa y Aylin Espinoza en XD17; Joseline Yévenes y Aylin Espinoza en WD14-20; Ignacio Torres y Matías Pino en MD14 y Manuel Echaveguren y Joseline Yévenes en XD20.

Los bronces, en tanto, los consiguieron los binomios compuestos por Maximiliano Rodríguez y Cristian González en MD4-8; Miguel Maureira y Cristian Dettoni en MD14; Manuel Echaveguren y Andrés Beroíza en MD18 y Cristian Dettoni y Liliana Caballero en XD14.

En el recuento global y tras tres días de competencia, las principales figuras del seleccionado nacional fueron los campeones individuales Ignacio Torres (clase 6), Luis Flores (2), Tamara Leonelli (5) y José Luis Cerpa (7).

Con las 23 medallas, el Team ParaChile mejoró su actuación respecto a la edición anterior del torneo, donde obtuvo 18 medallas, evidenciando un crecimiento sostenido del equipo en el ámbito internacional.

El Team ParaChile continuará su calendario competitivo en Brasil, donde disputará el ITTF Para Challenger de Sao Paulo, en un año donde el equipo afrontará importantes desafíos, entre los que destacan los Juegos Parasuramericanos de Valledupar y el Campeonato Mundial de Tailandia.