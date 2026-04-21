CSyD Colo Colo expresó su preocupación por la OPA anunciada por Aníbal Mosa

El Club Social y Deportivo Colo Colo expresó a través de un comunicado publicado en redes sociales su preocupación por la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) anunciada por Aníbal Mosa, actual presidente de Blanco y Negro y máximo accionista de la concesionaria que rige los destinos del elenco albo.

"Expresamos nuestra preocupación por la OPA anunciada por Aníbal Mosa, con el objetivo de alcanzar el dominio absoluto de los títulos de Blanco y Negro. De concretarse aquello, el control mayoritario de la concesionaria pasaría a depender de una sola persona, lo que podría generar un daño significativo en la gobernanza institucional y en la trasparencia en la gestión, tal como ha ocurrido en otros clubes del país", se expresa en la nota.

"Una institución tan heterogénea y representativa de Chile como Colo Colo requiere equilibrio en la toma de decisiones, las que deben realizarse de forma democrática, transversal y siempre pensando en el beneficio de la institución", añade el CSyD.

Ante ello, la dirigencia del Club anunció que están disponibles para "asumir en representación del pueblo colocolino la presidencia de Blanco y Negro, y nos ponemos a disposición para profundizar en nuestras propuestas".

La OPA presentada por Aníbal Mosa

De acuerdo a lo publicado por La Tercera este martes, Mosa contempla la compra de hasta 61.186.470 acciones Serie B -equivalentes al 61,18% de esa serie- a un precio de $162 por papel, lo que totaliza cerca de $9.912 millones.

Con esto, Mosa está dispuesto a desembolsar cerca de US$10 millones para volver a tomar el control del Cacique.

En el documento se señala que "el monto total de la oferta asciende a la suma de $9.912.208.150 (nueve mil novecientos doce millones doscientos ocho mil ciento cuarenta pesos), siempre que se concrete la adquisición del total de las Acciones Ofrecidas".