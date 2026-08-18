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Tópicos: Deportes | Paralímpicos | Deportistas Chilenos

[VIDEO] Presidente Kast recibió la chaqueta oficial del Team ParaChile en homenaje en La Moneda

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Mandatario, su esposa y el ministro del Deporte participaron de la recepción en Palacio.

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El Palacio de La Moneda abrió sus puertas este lunes para recibir a la delegación del Team ParaChile, en una ceremonia encabezada por el Presidente de la República, José Antonio Kast, tras la histórica participación del país en los Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026.

En el encuentro, que contó además con la presencia del ministro del Deporte, Francisco Riveros, y de la Primera Dama, María Pía Adriasola, los atletas llegaron con la "maleta cargada" de medallas y entregaron un especial presente a las autoridades: la chaqueta oficial del Team ParaChile.

El balance deportivo fue sobresaliente: el Team ParaChile conquistó un total de 101 medallas (27 de oro, 29 de plata y 45 de bronce), marcando un hito sin precedentes para el deporte adaptado nacional.

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