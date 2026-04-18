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Tópicos: Deportes | Paralímpicos

Team Parachile asegura sus primeras ocho medallas en el ITTF para Future Santiago 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Este domingo se disputarán las instancias finales.

Team Parachile asegura sus primeras ocho medallas en el ITTF para Future Santiago 2026
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El Team ParaChile aseguró ocho medallas al cierre de la jornada sabatina en el ITTF World Para Future Santiago 2026, que se disputa en el Centro de Entrenamiento Paralímpico del Parque Estadio Nacional.

En la clase 6, Ignacio Torres (número 1 del mundo) y Matías Pino (8° del ranking) avanzaron a semifinales tras conseguir dos victorias cada uno y liderar sus respectivos grupos. A ellos se sumó Cristián Dettoni, quien finalizó en el segundo lugar del Grupo 1. Los tres competirán este domingo desde las 11:00 horas, instancia que ya garantiza la presencia de un chileno en la final.

"Voy por buen camino. Los partidos iniciales siempre son difíciles, pero hoy me sentí muy bien y gané mucha confianza para lo que viene", señaló Ignacio Torres tras su segunda victoria.

En la clase 1-2, Luis Flores también aseguró su paso a semifinales luego de imponerse en sus dos encuentros de la fase grupal. En tanto, Tamara Leonelli logró dos triunfos y disputará la semifinal de la clase 4-5 este domingo a las 11:30 horas. Su rival será Aylin Millalen, quien clasificó tras finalizar segunda en el Grupo 2. Este enfrentamiento asegura nuevamente la presencia chilena en la final.

Por su parte, en la clase 6-7, Liliana Caballero avanzó a instancias decisivas tras sumar dos victorias en su grupo y quedó a la espera de rival para disputar la semifinal programada a las 11:30 horas.

Otra presencia en semifinales garantizada para Chile se dará en la clase 10, donde Manuel Echaveguren y Cristóbal García se enfrentarán en cuartos de final este domingo a las 09:30 horas, abriendo la jornada.

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