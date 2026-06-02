Autoridades españolas vetaron el amistoso entre RD Congo y Chile

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, dictó un decreto por el que no autoriza la celebración en ese municipio español del partido de fútbol amistoso entre las selecciones de República Democrática del Congo y Chile, el próximo 9 de junio, debido al brote de ébola en el país africano.

El alcalde afirmó que la decisión es "una cuestión de prudencia sanitaria", siguiendo las recomendaciones que emitió la Consejería de Sanidad de la Junta de la región de Andalucía en un informe emitido por el director general de Salud Pública.

Además, el jefe comunal se basó en un informe del jefe de Servicio de Sanidad del Ayuntamiento "que desaconseja por completo la celebración de este partido ante los posibles riesgos sanitarios".

"Lamentamos haber tenido que tomar esta decisión ya que el partido es un atractivo para la ciudad, pero entendemos que la situación sanitaria en el Congo y la documentación que se ha aportado, que no acaba de justificar que no existan riesgos de ningún tipo" han hecho considerar que "esta decisión sea la más prudente", expresó Franco.

De momento, desde la selección chilena no ha habido una comunicación oficial en torno a qué pasará con el duelo.