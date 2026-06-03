Alumno de nutrido prontuario atacó a profesor con arma a fogueo dentro de liceo en Quinta Normal

Un grave episodio de violencia escolar se registró este martes en el Liceo Industrial Benjamín Franklin, en la comuna capitalina de Quinta Normal, donde un estudiante de primero medio fue detenido acusado de atacar brutalmente a un profesor.

Según la información preliminar, los hechos ocurrieron luego de que el menor de 14 años fuera sorprendido por personal docente consumiendo sustancias ilícitas dentro del recinto.

Ante esta situación, el colegio citó de inmediato a su apoderado y su presencia habría desencadenado la molestia del alumno, quien extrajo un arma de fogueo —que no estaba cargada ni apta para el disparo— y la utilizó como objeto contundente para golpear a un profesor en la cabeza y la espalda.

Detención y antecedentes

Carabineros acudió al lugar y procedió a la detención del menor, que cuenta con un historial de al menos cinco causas judiciales, aunque ninguna se encuentra vigente al día de hoy.

Flavia Fiabane, subdirectora técnico-pedagógica del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Barrancas, comentó que el alumno se había incorporado al liceo este año.

"El adolescente ha tenido un comportamiento no siempre en las normas de la corrección (...) Lo que nos transmite el colegio es que estaban el estudiante y su apoderado por haber vulnerado un lineamiento de convivencia escolar y en eso el estudiante se desreguló", señaló la autoridad.

Hasta el momento, el estado de salud detallado del profesor agredido no ha sido confirmado.