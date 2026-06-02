Alerta sanitaria en Antofagasta tras confirmarse 10 focos del mosquito transmisor del dengue

La comuna de Antofagasta, en la región homónima, se encuentra bajo alerta sanitaria luego de que las autoridades de salud confirmaran la presencia de 10 focos del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, zika y chikungunya.

El hallazgo se concentró en el sector norte de la capital regional, específicamente en viviendas aledañas al Colegio Divina Pastora.

De acuerdo con la Seremi de Salud, se han encontrado ejemplares en todas sus etapas de desarrollo: huevos, larvas y mosquitos adultos.

Esta situación ha obligado a iniciar de inmediato labores de fumigación y visitas domiciliarias para controlar la propagación del insecto.

Campaña de tres ejes

El seremi de Salud de Antofagasta, Rodrigo Medina, hizo un llamado a la colaboración ciudadana a través de una campaña basada en tres puntos clave: "El primero es la prevención, a evitar los lugares donde se pueda acumular el agua. El segundo es que, si ven este tipo de zancudos, que son negros con unas franjas blancas, eliminarlo y entregarlo a la autoridad sanitaria".

El tercer punto, en tanto, es permitir el ingreso de los fiscalizadores de salud a los hogares para realizar las inspecciones necesarias.

Foco de insalubridad en calle Lord Cochrane

Como medida adicional, la autoridad sanitaria declaró como foco de insalubridad el afloramiento de agua conocido como el "pantano urbano" en la calle Lord Cochrane.

El municipio fue instruido para intervenir el terreno y eliminar el estancamiento de agua que favorece la reproducción del mosquito.

Finalmente, la autoridad llevó tranquilidad a la población al confirmar que, hasta el momento, no se registran personas contagiadas con enfermedades asociadas al mosquito en la región.

Asimismo, recordaron que todos los fiscalizadores en terreno portan sus credenciales institucionales correspondientes.