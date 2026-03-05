Bárbara Hernández ganó dos medallas para Chile en el Mundial de Natación de Aguas Gélidas

La nadadora chilena Bárbara Hernández, conocida como "La Sirena del Hielo", volvió a subirse al podio en el VII Mundial de Natación de Aguas Gélidas, que se realiza en la ciudad de Oulu, Finlandia, donde conquistó dos medallas para Chile tras destacadas actuaciones en pruebas de alto fondo.

En condiciones extremas -con temperatura del agua de apenas 0,2 °C y ambiente de -9°C- la deportista consiguió medalla de plata en los 450 metros libres y medalla de bronce en los 200 metros libres, enfrentándose a algunas de las mejores especialistas del mundo en esta exigente disciplina.

Este 4 de marzo en los 450 metros libres, Hernández registró un tiempo de 6'43'' y 02 centésimas, quedando en el segundo lugar detrás de la británica Nichola Murch, quien detuvo el cronómetro en 6'34''63.

Mientras que el 3 de marzo, en los 200 metros libres, la chilena marcó 2'47''31 centésimas, resultado que le permitió alcanzar el tercer lugar del podio, en una prueba dominada nuevamente por las británicas Nichola Murch (2'44''63) y Jade Perry (2'45''56).

El campeonato reúne a más de 1.600 nadadores provenientes de distintos países, consolidándose como uno de los encuentros más relevantes de la natación en aguas gélidas a nivel mundial.

"Estoy muy contenta de haber podido meterme en el podio. La peleé hasta el final y la diferencia con las otras nadadoras fue mínima. La lesión que tuve no fue fácil, pero no es una excusa, porque lo di todo. Agradezco profundamente a toda la gente que me ha apoyado en este camino: mi marido, mis papás, mi entrenador, mi equipo y todos los chilenos y chilenas que me han acompañado desde la distancia. Aún hay Sirena del Hielo para rato", señaló Hernández tras finalizar sus pruebas.

De la Antártica a Finlandia: Presentó su documental en Oulu

La participación de la nadadora chilena también estuvo marcada por un hito. El miércoles 4 de marzo se exhibió en la ciudad el documental sobre su travesía en la Antártica, presentado ante la comunidad local en el marco de las actividades de la ciudad, que este año ostenta el título de Capital Europea de la Cultura.

En reconocimiento a su trayectoria y a su contribución al deporte y a la conciencia sobre la protección de los océanos y los hielos del planeta, este jueves 5 de marzo Bárbara Hernández será recibida por la Embajadora de Chile en Finlandia, quien le entregará un reconocimiento oficial, de parte de Belén Sapag Muñoz de la Peña, embajadora de Chile en Finlandia y Estonia; Tiina Kivisaari, Directora de División del Deporte del Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia y Jari Saario, remero y deportista extremo Finlandés.