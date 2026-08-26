[VIDEO] Skater español hizo historia al deslizarse en un arco de fútbol

El skater español Danny León se convirtió en la primera persona en recorrer con su patineta el travesaño de una portería de fútbol profesional, en un particular desafío realizado en el Estadio Metropolitano de Madrid.

El deportista olímpico en Tokio 2020 y París 2024 completó el denominado "grind" sobre una portería reglamentaria de 7,32 metros de ancho y con el larguero ubicado a 2,44 metros de altura.

Para conseguir la velocidad necesaria, León utilizó un "winch", sistema conectado a un cable que permitió impulsarlo antes de alcanzar la rampa y comenzar el recorrido sobre el travesaño.

El especialista en BMX Courage Adams fue el encargado de controlar el dispositivo, mientras que Marc Pubill siguió el desafío desde el terreno de juego.

"Este proyecto es muy especial para mí porque une dos de mis grandes pasiones: El fútbol y el skate. De pequeño iba a los entrenamientos de fútbol patinando, con las botas de tacos puestas", explicó León.

El español añadió que poder grindar una portería en un estadio como el Metropolitano representó "un sueño hecho realidad".

León es uno de los principales exponentes españoles del skate de park y bowl y representó a su país en los últimos dos Juegos Olímpicos.