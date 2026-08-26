Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago12.5°
Humedad86%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Polideportivo | Deportes extremos

[VIDEO] Skater español hizo historia al deslizarse en un arco de fútbol

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El deportista Danny León realizó el inédito desafío en el Estadio Metropolitano con una portería reglamentaria de más de siete metros de ancho.

[VIDEO] Skater español hizo historia al deslizarse en un arco de fútbol
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El skater español Danny León se convirtió en la primera persona en recorrer con su patineta el travesaño de una portería de fútbol profesional, en un particular desafío realizado en el Estadio Metropolitano de Madrid.

El deportista olímpico en Tokio 2020 y París 2024 completó el denominado "grind" sobre una portería reglamentaria de 7,32 metros de ancho y con el larguero ubicado a 2,44 metros de altura.

Para conseguir la velocidad necesaria, León utilizó un "winch", sistema conectado a un cable que permitió impulsarlo antes de alcanzar la rampa y comenzar el recorrido sobre el travesaño.

El especialista en BMX Courage Adams fue el encargado de controlar el dispositivo, mientras que Marc Pubill siguió el desafío desde el terreno de juego.

"Este proyecto es muy especial para mí porque une dos de mis grandes pasiones: El fútbol y el skate. De pequeño iba a los entrenamientos de fútbol patinando, con las botas de tacos puestas", explicó León.

El español añadió que poder grindar una portería en un estadio como el Metropolitano representó "un sueño hecho realidad".

León es uno de los principales exponentes españoles del skate de park y bowl y representó a su país en los últimos dos Juegos Olímpicos.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada