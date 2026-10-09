Falleció Humberto Ahumada, Premio Nacional de Periodismo Deportivo en 2016

El Círculo de Periodistas Deportivos informó este viernes el lamentable fallecimiento de Humberto Ahumada Acevedo, Premio Nacional de Periodismo Deportivo en 2016, a los 91 años.

Nacido el 29 de enero de 1935 en Antofagasta, comenzó su carrera periodística en 1955 en el diario El Espectador y fue conocido por lectores y colegas como "Tito Norte".

Luego militó en diversos medios como La Segunda, Las Ultimas Noticias, La Tercera, Fortín Mapocho, La Nación, The Clinic, revistas Estadio, Gol y Gol, Triunfo y Hoy; radios La Clave, Agricultura y Santiago, siendo especialista en baloncesto.

Además fue uno de los principales líderes del gremio, llegando a ser presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile entre 1972 y 1985, siendo opositor a la dictadura.

Debido a su larga trayectoria, en 2016 recibió el Premio Nacional de Periodismo Deportivo.

Escribió biografías de deportistas -entre ellas la del boxeador olímpico Carlos Lucas-, integró el equipo de investigación de "Historia del Deporte Chileno, entre la ilusión y la pasión", trabajó en el Instituto Nacional de Deportes y fue corrector de pruebas de The Clinic.

También colaboró con el libro "80 años, deporte y periodismo en Chile", editado por el CPD en 2018.

Sus restos son velados en la Iglesia San Ignacio (Padre Alonso de Ovalle 1494) y su funeral se realizará el domingo 11 de octubre, con una misa a las 11:00 horas y posterior traslado al Cementerio General.