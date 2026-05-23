Club Hípico de Santiago la rompió con su primera carrera de "Umamusumes"

El Club Hípico de Santiago se sumó a las tendencias actuales y albergó su primera carrera en colaboración con la popular franquicia japonesa "Umamusume: Pretty Derby".

La marca multimedia, que incluye videojuegos de tipo "gachapon", manga y anime, tiene como argumento las "Umamusumes"; chicas humanizadas con orejas y cola de caballo que compiten en carreras de hípica.

Incluso, los personajes están basados en ejemplares reales del mundo de las carreras de caballos, inspirándose además en la Asociación Japonesa de Carreras.

El viernes recién pasado, en medio de la cartelera habitual, cosplayers se dieron cita para correr en el histórico recinto capitalino, bajo transmisión oficial televisiva y todos los preparativos para dar realismo a la dinámica; que ya se había realizado en otros hipódromos extranjeros como el de Monterrico, Lima, el mes de marzo.

La colaboración de Umamusume: Pretty Derby con el Club Hípico la rompió en redes sociales, sumando miles de reacciones y comentarios en las diversas plataformas, tanto en Chile como en fanáticos extranjeros de la franquicia.