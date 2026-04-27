El histórico triunfo de un caballo de Carlos Heller en el Latinoamericano de Hípica

Una jornada histórica para la hípica nacional se vivió en territorio peruano. El ejemplar "Teao", perteneciente al Haras Don Alberto, propiedad del empresario chileno Carlos Heller se quedó con el prestigioso Gran Premio Latinoamericano, marcando un hito sin precedentes: la primera victoria de un pura sangre chileno sobre Perú en su propia casa.

Tras el triunfo, Heller, no ocultó su emoción y dedicó este logro a su familia y al país. "Podemos ganar en Chile, podemos ganar afuera. Estamos haciendo bien las cosas y felicidad, emocionado de poder ganar un Latino fuera de nuestra casa con este tremendo caballo", señaló el empresario a Mega.

Heller, quien ha impulsado la internacionalización de la hípica chilena, dedicó especialmente la victoria a su madre, Liliana Solari, y a toda la afición nacional que siguió la carrera.

La conducción del triunfo estuvo a cargo del experimentado jinete Luis Adrián Torres, quien supo llevar a "Teao" a lo más alto del podio en una carrera de alta exigencia. "Feliz por el triunfo, agradecer a su propietario, a la señora Liliana (Solari). Es un triunfo bastante rico lograrlo y feliz (...) Logramos un triunfo bastante anhelado", declaró Torres tras cruzar la meta.

Revisa acá el triunfo de Teao en Lima