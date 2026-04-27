Luis Adrián Torres, el oriundo de la gran cuna de jinetes chilenos que ganó el Latinoamericano

El jinete chileno Luis Adrián Torres confirmó ayer domingo que es uno de los grandes protagonistas de la hípica nacional al conquistar el prestigioso Gran Premio Latinoamericano en Lima, Perú, donde junto al pura sangre "Teao" acabó con el invicto local en uno de los eventos más importantes del turf continental.

Y como no, Torres, apodado el "Mágico" es nacido en Concepción, cuna de varios de los mejores jinetes nacionales, entre ellos, el recordado José Santos, quien compitiera con gran éxito por más de 20 años en Estados Unidos.

Torres, en tanto, de 54 años, comenzó su carrera en febrero de 1989 para ganar su primera carrera en el Club Hípico de Concepción en junio para trasladarse a Santiago en noviembre, logrando récords, entre las que se cuentan las 321 carreras que ganó en un solo año en 2000.

"Me ha tocado representar a Perú en Argentina y Uruguay, y ahora me tocó ganar acá con un caballo chileno. Las lesiones a veces pasan la cuenta, uno está grande, pero me pude recuperar, sacar una lesión de hombro y gracias a Dios se dieron el resultado y me pude ganar El Derby en Chile y ahora el Latinoamericano", expresó tras la victoria.