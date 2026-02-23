Jefe del FBI encaró críticas por video bañando en cerveza a campeones olímpicos de hockey

El director del FBI, Kash Patel, defendió este lunes su participación en los festejos del equipo masculino de hockey sobre hielo de Estados Unidos tras la obtención de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026.

El funcionario rompió el silencio mediante la red social X luego de que se viralizó un registro donde se le vio bebiendo cerveza y gritando junto a los deportistas en el vestuario.

El jefe del buró de inteligencia estadounidense justificó su presencia asegurando que recibió una invitación personal por parte de los integrantes del plantel nacional. "Me sentí tremendamente honrado cuando mis amigos, los recién coronados campeones del equipo de Estados Unidos, me invitaron para celebrar este momento histórico", escribió Patel, quien presenció la victoria 2-1 sobre Canadá, hito que significó el primer título olímpico para la rama masculina de su país desde Lake Placid 1980.

La controversia surgió en medio de las presiones de legisladores demócratas en Washington, quienes solicitaron investigar el uso de aviones oficiales por parte del director para viajes personales. De acuerdo con la versión del FBI, Patel se trasladó a Italia en una aeronave del Departamento de Justicia para cumplir con labores de seguridad relacionadas con la cita olímpica invernal en las sedes de Milán y Cortina d'Ampezzo.

Durante las celebraciones captadas en video, se observó a un jugador colgando la presea dorada en el cuello de Patel, mientras este celebraba de forma eufórica. En paralelo, una de las cuentas de la Casa Blanca compartió otro registro donde el funcionario sostuvo un dispositivo móvil para facilitar un saludo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los ganadores de la competencia.

El mandatario estadounidense extendió una invitación formal al equipo masculino y al seleccionado femenino de Estados Unidos —que también derrotó a Canadá en la final— para asistir al discurso sobre el estado de la Unión en el Capitolio. Patel confirmó que ya gestionó la presencia de los atletas para la ceremonia oficial que se realizará este martes 24 de febrero en territorio norteamericano.