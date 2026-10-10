A casi un mes de coronarse en Santiago: Stephanie Vaquer perdió el título mundial de WWE

La luchadora chilena Stephanie Vaquer perdió este sábado el Campeonato Mundial Femenino de WWE tras caer en un combate de triple amenaza frente a Liv Morgan y Becky Lynch, durante la cartelera estelar de Money in the Bank celebrada en Nueva Orleans.

Pese a que la oriunda de San Fernando estuvo cerca de asegurar la victoria luego de aplicar su maniobra llamada Devil's Kiss, pero Lynch intervino a tiempo y sacó a la árbitra del cuadrilátero para impedir la cuenta de tres.

Tras un posterior intercambio de golpes en las afueras del ring que terminó con la irlandesa neutralizada sobre una mesa, Morgan aprovechó el desgaste de la sanfernandina y le aplicó su movimiento de remate, el Oblivion.



Con este desenlace en el Smoothie King Center de Luisiana, "La Primera" concluyó su segundo reinado planetario tras 28 días con el cinturón en su poder, luego de haberlo conquistado el pasado 12 de septiembre en el Santander Arena de Santiago.