Stephanie Vaquer: No necesito un personaje, voy a ser yo

Stephanie Vaquer, flamante campeona mundial de WWE tras un histórico show en Santiago, habló de su carrera profesional y señaló que desde sus inicios nunca pensó en un personaje definido, y su enfoque es ser ella misma en el cuadrilátero.

"Desde que empecé en lucha libre, lo único que pensaba era ser buena en el ring. Yo nunca planeé mi personaje. Me di cuenta de que no necesito un personaje, voy a ser yo", explicó Vaquer en diálogo con el humorista Ignacio Socías en Netflix.

Vaquer también contó que su padre siempre le recomienda "respirar tres veces y trata de no pensar en todo", pero explicó que, antes de subir al ring, suele recordar "todo lo que sufrír para llegar acá".

La chilena también defendió la lucha libre como deporte espectáculo, explicando los sacrificios de ser una superestrella de WWE.

"La lucha libre es un deporte mal entendido. Es deporte con espectáculo. Los golpes duelen igual. El levantarte todos los días con dolor de cuerpo, luchar sin dormir, comer más o menos", detalló Vaquer.

Finalmente, afirmó que uno de sus momentos favoritos fue cuando ganó su primer título mundial en WWE, porque su papá estuvo presente.

"Fue en su cumpleaños, primera vez que me veía luchar en vivo. Fue espectacular", recordó Vaquer.