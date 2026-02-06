¡Un hito histórico! Stephanie Vaquer presentó su propia figura oficial de acción de la WWE

La luchadora chilena Stephanie Vaquer no detiene su ascenso meteórico en Estados Unidos desde su arribo a la WWE y en las últimas horas volvió a hacer historia al presentar oficialmente su figura de acción de la línea Mattel Elite Collection Series 125.

Con este lanzamiento, la oriunda de San Fernando se integra al selecto y exclusivo grupo de superestrellas que cuentan con su propia versión a escala, consolidando su estatus como una de las figuras con mayor proyección en la división femenina de la compañía de TKO.

La figura, que pertenece a la serie de élite de la marca, destaca por un impresionante nivel de realismo. El modelo de 15 centímetros cuenta con articulaciones premium, manos intercambiables y diversos accesorios que permiten a los fanáticos recrear las movidas más emblemáticas de la "Chilena de oro".

Uno de los puntos más destacados por los coleccionistas es la implementación de la tecnología TrueFX, la cual permitió capturar con suma fidelidad los rasgos faciales de Vaquer, reflejando el impacto que ha generado en tiempo récord dentro del ring.