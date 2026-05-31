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Tópicos: Deportes | Polideportivo | Remo

Hermanas Abraham ganaron medalla de bronce en la Copa del Mundo de Sevilla

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Las remeras nacionales nuevamente destacaron en la elite mundial.

Hermanas Abraham ganaron medalla de bronce en la Copa del Mundo de Sevilla
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Las chilenas Antonia y Melita Abraham cerraron con podio su gran participación en la Copa del Mundo de remo en Sevilla, España, adjudicándose la medalla de bronce en el par sin timonel femenino.

Tras ganar su semifinal durante la jornada sabatina, este domingo el binomio nacional firmó un cronómetro de siete minutos, 12 segundos y 64 centésimas.

Por otro lado, el oro quedó en manos de las checas Anna Santruckova y Pavlina Flamikova con un tiempo de 07:10.26, a 68 centésimas de las francesas Emma Cornelis y Hezekia Peron, quienes se quedaron con el segundo puesto.

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