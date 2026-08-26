Melita y Antonia Abraham clasificaron a la final del Mundial de Remo en Ámsterdam

Las remeras chilenas Melita y Antonia Abraham firmaron una brillante jornada y accedieron a la final del Campeonato Mundial de Remo (categoría adulta) que se desarrolla en Ámsterdam, Países Bajos.

Las destacadas representantes del Team Chile lograron el segundo puesto en su serie de semifinales, sellando su paso a la definición tras una emocionante regata en la que superaron a la tripulación de Italia en los metros finales.

La serie solo fue dominada por la experimentada dupla de Rumania, una de las grandes potencias históricas de la disciplina con múltiples preseas olímpicas y planetarias.

Con este resultado, las mellizas Abraham clasifican por segunda vez en su trayectoria a una final del mundo adulta, con la aspiración de superar el quinto lugar obtenido en la edición de 2023 y conseguir una inédita medalla para el deporte nacional.

La gran final por el podio planetario se disputará este viernes a partir de las 10:28 horas.

El kayak también dio que hablar

En Polonia, en tanto, en el Mundial de Canotaje, el prometedor kayakista Sebastián Alveal (19 años) avanzó a las semifinales de los 1.000 metros en Poznan, luego de ser quinto en el duro heat 1 y avanzar con uno de los tres mejores tiempos entre los que no habían clasificado directo (el top 4).

El viernes, a las 04:57 de Chile, perseguirá un puesto para la final, aunque este jueves hará su estreno en los 500 metros.

Mientras que las canoístas María José Mailliard y Paula Gómez accedieron a las semifinales del Mundial, luego de ser terceras en el heat clasificatorio del C2 500 metros.