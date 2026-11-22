Este fin de semana continuó la acción en el certamen de windsurf Chile World Cup de Matanzas, región de O'Higgins, con el nacional Diego Fabres destacando con la clasificación directa a cuartos de final de la última fecha del tour mundial 2026.

El chileno superó la ronda clasificatoria de challengers con 11,85, para luego ganar el Heat 2 de la primera ronda estelar con 10,02, superando al italiano Federico Morisio (9,10), al estadounidense Bernd Roediger (7,51) y al alemán Anton Richter (6,78).

Benjamín Fabres cerró la ronda el último heat del día con 14,25 puntos, el tercer puntaje más alto de la primera ronda. Terminó segundo detrás del español Marc Paré Rico (16,37), mientras que el belga Dieter Van der Eyken cerró el podio general de la jornada (10,25).

Además de Fabres, también avanzaron directamente a cuartos de final el multicampeón Philip Köster (11,58) y el francés Arthur Arutkin (14,31).

El Chile World Cup en Matanzas, comuna de Navidad, se disputará hasta el próximo domingo 29 de noviembre.