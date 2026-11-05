COCh identificó hábitos de sueño como principal aspecto a mejorar para Team Chile

El Comité Olímpico de Chile (COCh) realizó una inédita medición sobre el bienestar emocional de los deportistas del Team Chile durante los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026, cuyos resultados identificaron los hábitos de sueño y el uso de pantallas antes de dormir como los principales aspectos a mejorar.

El estudio, denominado "Bienestar y Rutina", consistió en un cuestionario de 16 preguntas que abordó cuatro dimensiones: Higiene del sueño, ansiedad asociada al rendimiento, agotamiento o burnout deportivo y autoconfianza.

Tres de ellas arrojaron resultados positivos, especialmente en el respaldo que los atletas perciben de sus cuerpos técnicos y profesionales, además de sus herramientas mentales para competir a nivel internacional.

La dimensión relacionada con la higiene del sueño presentó el mayor potencial de mejora, con resultados similares a los de la población general de Chile.

Alejandro Orizola, director y jefe médico del COCh, explicó la importancia de esta evaluación: "Esta experiencia de carácter exploratorio marca un hito en los megaeventos ya que, por primera vez, se identifican el estado de estas variables durante el proceso de competencia. Los datos son extremadamente valiosos para orientar las futuras actividades de nuestro equipo de medicina deportiva", sostuvo.

Por su parte, Felipe Fuenzalida, jefe del Area de Psicología del Deporte del COCh, destacó la importancia de incorporar el bienestar emocional al trabajo de alto rendimiento. "El alto rendimiento se ha enfocado históricamente en maximizar los resultados deportivos, independiente de cómo los factores emocionales, cognitivos y relacionales impactan en el bienestar del deportista", señaló.

El organismo anunció que repetirá esta medición durante los Juegos Panamericanos de Lima 2027, programados para julio del próximo año, con el objetivo de comparar los resultados y evaluar su evolución. Además, desarrollará acciones de acompañamiento psicológico e informativo antes y durante las competencias, considerando las exigencias propias del alto rendimiento.