El piloto chileno Tomás de Gavardo debutará en el automovilismo en el Rally Mobil

El piloto chileno de Rally Cross, Tomás de Gavardo hará su estreno en el automovilismo deportivo profesional en el Campeonato Rally Mobil durante la primera fecha que se efectuará en Curicó entre el 13 y 15 de marzo.

El automovilista de 27 años corrió cuatro Rally Dakar y varias fechas del Mundial de Rally Cross Country desde 2017 en las dos ruedas y continúa desarrollando su periplo en el deporte motor luego de aceptar su incorporación a la categoría monomarca GT2i donde participan alrededor de 12 máquinas.

Gavardo se refirió a esta nueva etapa en su carrera deportiva y explicó cómo surgió la oportunidad de competir en el rally nacional.

"La posibilidad de correr en el Rally Mobil nació a fines del año pasado y por fin se concretó una vez que llegué del Rally Dakar. Siempre me gustaron los autos. Por ello el año pasado, sin saber la oferta, corrí como navegante en el Nacional de Rally Cross Country completo. Ahora será como piloto en un auto de la categoría GT2i, sobre el cual ya tuve clases teóricas y realicé varios tests durante las últimas semanas", explicó.

"La idea es hacer completo el Rally Mobil como también el Campeonato del Mundo de Rally Cross Country en motos, al menos en las siguientes dos fechas que se vienen ya estoy inscrito. Estaré con los tiempos justos, pero estoy trabajando en ello para estar en los dos torneos", aseveró.