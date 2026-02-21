Síguenos:
Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile

El Team Chile cerró una positiva actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano – Cortina 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El fondista Sebastián Endrestad en los 50 kilómetros del cross country cerró la participación del Team Chile.

El Team Chile cerró una positiva actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano – Cortina 2026
Luego de dos semanas, el Team Chile sacó cuentas alegres tras terminar su presentación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, destacando las actuaciones de Matilde Schwencke, Tomás Holscher, Stephanie Joffroy y Sebastián Endrestad.

Matilde obtuvo un meritorio 27º puesto en el descenso, mientras que Tomás Holscher —con apenas 18 años— destacó con un 24º en el Slalom, siendo el mejor de América en la prueba. Además, este último resultado es el más destacado de un esquiador chileno desde Nagano 1998.

Por su parte, Stephanie retornó a una cita olímpica tras ocho años y se mantuvo dentro del top 30 mundial. Finalmente, Sebastián Endrestad logró un histórico 72° puesto en el esquiatlón.

Resultados del Team Chile: 

Domingo 8

  • Matilde Schwencke - 27° en descenso (Esquí alpino)
  • Sebastián Endrestad - 72° en esquiatlón (Cross Country)

Martes 10

  • Sebastián Endrestad - 86° en el sprint clásico (Cross Country)

Jueves 12

  • Matilde Schwencke - Sin resultado en Súper Gigante (Esquí alpino)*

Viernes 13

  • Sebastián Endrestad - 92° en los 10k con intervalos (Cross Country)

Sábado 14

  • Tomás Holscher - 30° en el Slalom Gigante (Esquí alpino)

Martes 16

  • Tomás Holscher - 24° en Slalom (Esquí alpino)

Viernes 20

  • Stephanie Joffroy - Octavofinalista en ski cross (Esquí acrobático)

Sábado 21

  • Sebastián Endrestad - Sin resultado en los 50 km (Esquí de fondo)*

*No logró terminar la prueba.

