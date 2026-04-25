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Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile

El Team Chile cerró unos formidables Juegos Sudamericanos de la Juventud con 18 oros

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La delegación nacional completó en Panamá su segunda mayor cosecha dorada en estos megaeventos.

El Team Chile cerró unos formidables Juegos Sudamericanos de la Juventud con 18 oros
 Oscar Muñoz / Comunicaciones COCh
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El Team Chile completó una de sus mejores presentaciones históricas en un megaevento juvenil, luego de conseguir 18 oros en los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026.

De esta forma, la delegación mejoró los números de Rosario 2022 (15 oros) y cerró en el quinto puesto del medallero, solo por detrás de Brasil, Venezuela, Argentina y Colombia.

La velocista Roxana Ramírez, el pesista Nicolás Pino y el equipo femenino de básquetbol 3x3 aportaron los últimos tres oros para una selección nacional que alcanzó los 60 metales en total, idéntica cifra conseguida en la edición previa realizada en Argentina.

Ramírez concretó el "doblete" al vencer en los 200 metros, mientras que Pino fue el mejor en la categoría +98 kilos con un sólido trabajo en el envión. Finalmente, "la Roja cestera" 3x3 remontó y doblegó de manera agónica a Paraguay (12-10).

La actuación chilena fue la más destacada para una delegación juvenil en el extranjero y solo es superada por lo hecho en Santiago 2017 con 21 oros.

El presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, hizo un positivo balance: "Estamos muy orgullosos de la actuación del Team Chile. Superamos la cantidad de oros de Rosario 2022 y mantuvimos el quinto lugar en el medallero, lo que nos deja muy contentos. Ahora tendremos que hacer un análisis más profundo, deporte por deporte, pero el resultado global es muy bueno".

"Tuve la suerte de estar con los jóvenes estas dos semanas aquí en Panamá, y estoy seguro de que será una experiencia que no olvidarán. Muchos de ellos serán parte del Team Chile adulto en los próximos años, no tengo dudas", agregó el mandamás del COCh.

- Repasa las 18 medallas de oro del Team Chile en Panamá:

  • Alexandra Osorio (Ciclismo) / Contrarreloj
  • Luciano Carrizo (Ciclismo) / Contrarreloj
  • Antonia Gutiérrez (Surf) / SUP
  • Raimundo San Martín (Triatlón) / Masculino
  • Matías Martínez (Gimnasia) / Arzones
  • Matías Martínez (Gimnasia) / Barras paralelas
  • Arturo Rossel (Gimnasia) / Suelo
  • Arturo Rossel (Gimnasia) / Salto
  • Raimundo San Martín, Enrique Pau, Julieta Waltemath y Pascalle Ahumada (Triatlón) / Relevos Mixtos
  • Valentina Cancino (Atletismo) / 1.500 Metros
  • Roxana Ramírez (Atletismo) / 100 Metros Planos
  • Vittorio Gorziglia (Atletismo) / Lanzamiento del Disco
  • Juan Luis Ramos (Taekwondo) / +73 Kilos
  • Matías Moreno (Pesas) / +88 Kilos
  • Valentina Cancino (Atletismo) / 800 Metros
  • Roxana Ramírez (Atletismo) / 200 Metros
  • Nicolás Pino (Pesas) / +98 Kilos
  • Amanda Guineo, Constanza Mella, Agustina Mella, Emilia Oliva (Básquetbol 3x3) / Equipo Femenino

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