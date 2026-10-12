Luto en el deporte nacional: Falleció el padre de la campeona olímpica Francisca Crovetto

El deporte nacional está de luto. Este pasado domingo 11 de octubre falleció Juan Francisco Crovetto, padre de Francisca Crovetto, estrella del Team Chile y campeona olímpica en el tiro skeet de los Juegos de París 2024.

La lamentable noticia fue informada por Miguel Angel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile (COCH).

"Anoche falleció el padre de Francisca Crovetto. La estuvimos acompañando y la vamos a acompañar en el velorio de hoy", expresó Mujica en ADN.

Juan Francisco Crovetta fue una figura clave en la carrera deportiva de su hija, ya que fue quien la introdujo en el tiro skeet, disciplina en donde es una de las mejores del mundo.

De hecho, acompañó a su hija en los Juegos Olímpicos de París, en donde Francisca alcanzó la gloria al ganar la medalla de oro.