Martina Weil y Martín Vidaurre fueron los más aplaudidos en la Gala Olímpica

Publicado:
La atleta Martina Weil y el ciclista Martín Vidaurre fueron galardonados como los mejores deportistas del año 2025, en la Gala Olímpica que celebró este jueves el Comité Olímpico de Chile.

