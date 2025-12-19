Martina Weil y Martín Vidaurre fueron los más aplaudidos en la Gala Olímpica
La atleta Martina Weil y el ciclista Martín Vidaurre fueron galardonados como los mejores deportistas del año 2025, en la Gala Olímpica que celebró este jueves el Comité Olímpico de Chile.
