Diosdado Cabello afirma que los uniformados venezolanos están listos ante "cualquier amenaza"

Integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) participaron en una actividad organizada por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz este viernes en Caracas, Venezuela.

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que los cuerpos uniformados están listos para defender a su país de "cualquier amenaza", en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que escaló con la orden de bloquear buques petroleros.

