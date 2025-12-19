Integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) participaron en una actividad organizada por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz este viernes en Caracas, Venezuela.

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que los cuerpos uniformados están listos para defender a su país de "cualquier amenaza", en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que escaló con la orden de bloquear buques petroleros.

