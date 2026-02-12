Matilde Schwencke tuvo complicada carrera en el esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno

La esquiadora chilena Matilde Schwencke terminó su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milan Cortina 2026 en Italia, tras tener una complicada carrera y no terminar la prueba del Súper Gigante en el esquí alpino.

Pese a tener una buena presentación inicial, la representante del Team Chile no sorteó una de las banderas finales del recorrido (2.105 metros).

La prueba no sólo fue difícil para Schwencke, ya que otras 17 esquiadoras, el 40 por ciento de las deportistas en esta prueba, quedaron fuera. Una de ellas fue la estadounidense Breezy Johnson, campeona olímpico el pasado domingo en descenso.

La medalla de oro del Súper Gigante Femenino terminó en manos de la italiana Federica Brignone, y el podio fue completado por la francesa Romane Miradoli y la austriaca Cornelia Huetter.

El próximo chileno en competencia en los Juegos Olímpicos de Invierno será Sebastian Endrestad, este viernes a las 07:45 horas (10:45 GMT), en el Cross Country del esquí de fondo.