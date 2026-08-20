Team Chile lanzó concurso de innovación con miras a Los Angeles 2028

El Comité Olímpico de Chile (COCH) puso en marcha el Concurso de Innovación 2026, iniciativa que busca encontrar nuevas soluciones para distintos desafíos del deporte nacional y que está abierta a personas, investigadores, emprendedores, startups y empresas.

La convocatoria corresponde a la primera actividad del Hub de Innovación Team Chile, creado por el COCH con acompañamiento metodológico de VS Lab, con el objetivo de conectar a federaciones y deportistas con el mundo de la innovación y desarrollar respuestas concretas a las necesidades del ecosistema deportivo.

El concurso contará con dos modalidades. La primera, denominada "Team Chile en 60 segundos", permitirá participar incluso con ideas en etapas iniciales y estará dirigida a personas naturales, emprendedores sociales, investigadores y startups tempranas.

Las propuestas de esta categoría podrán enfocarse en áreas como transformación digital, bienestar de los atletas, tecnología aplicada al deporte, experiencia de los fanáticos y masificación deportiva.

La segunda vía será "Embajadores Olímpicos de la Innovación", orientada a startups y empresas que cuenten idealmente con un prototipo. En este caso, el desafío estará centrado en la transformación digital de Team Chile camino a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Con esta convocatoria, el Hub de Innovación apunta a incorporar nuevas herramientas al ecosistema olímpico nacional y generar conexiones entre federaciones, deportistas, emprendedores y empresas que habitualmente desarrollan su trabajo en ámbitos diferentes.

Las postulaciones para ambas categorías estarán abiertas hasta el 11 de septiembre de 2026 y podrán realizarse a través de la plataforma habilitada por Team Chile.