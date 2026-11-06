Top 10 olímpico: Bruna de Rossetti brilló en la final del salto ecuestre en Dakar 2026

Una sobresaliente actuación en la pista de saltos firmó la deportista del Team Chile, Bruna de Rossetti, luego de culminar en un destacado décimo lugar en la final del salto ecuestre individual en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Montando a su fiel binomio "Haribo Moussardiere", la amazona criolla completó una primera ronda impecable sobre el trazado africano, superando la totalidad de los obstáculos sin cometer penalizaciones, boleto directo que le permitió meterse en el exclusivo grupo de doce finalistas que disputaron el desempate por las medallas (jump-off).

En la manga decisiva contra el cronómetro, la jinete nacional completó el circuito de seis vallas en un tiempo de 40 segundos y 41 centésimas, registrando ocho faltas que la situaron definitivamente en la décima posición de la clasificación general.

Con este meritorio diploma olímpico, Rossetti coronó una semana consagratoria en Senegal, sumando este top ten individual a la medalla de plata obtenida previamente junto al combinado multinacional "Interamérica" en la prueba por equipos.