TVN transmitirá los Juegos Sudamericanos Juveniles y el Ironman 70.3 de Puerto Varas
La televisora pública confirmó la cobertura por señal abierta para ambos eventos.
La televisora pública confirmó la cobertura por señal abierta para ambos eventos.
Este viernes, Televisión Nacional de Chile (TVN) confirmó que será señal oficial del Ironman 70.3 de Puerto Varas y los Juegos Sudamericanos de Panamá 2026; eventos que están próximos a iniciar.
Puerto Varas albergará por primera vez un triatlón Ironman 70.3 este domingo 12 de abril, con las competencias iniciando a las 08:30 horas.
La emisora pública transmitirá en exclusiva la competencia en el sur del país con una previa a partir de las 07:45 horas, junto a los especialistas Thomas Wulf y Catalina Gerstle.
Luego será el turno de los Sudamericanos Juveniles, que se desarrollarán entre el lunes 13 y el sábado 25 de abril, con el Team Chile en 16 de las 24 disciplinas a disputarse.
Para aquel evento TVN dispondrá de una cobertura abierta a través de diferentes señales simultáneas en YouTube, su sitio web y la plataforma TVN Play.