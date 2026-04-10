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Tópicos: Deportes | Polideportivo

TVN transmitirá los Juegos Sudamericanos Juveniles y el Ironman 70.3 de Puerto Varas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La televisora pública confirmó la cobertura por señal abierta para ambos eventos.

TVN transmitirá los Juegos Sudamericanos Juveniles y el Ironman 70.3 de Puerto Varas
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Este viernes, Televisión Nacional de Chile (TVN) confirmó que será señal oficial del Ironman 70.3 de Puerto Varas y los Juegos Sudamericanos de Panamá 2026; eventos que están próximos a iniciar.

Puerto Varas albergará por primera vez un triatlón Ironman 70.3 este domingo 12 de abril, con las competencias iniciando a las 08:30 horas.

La emisora pública transmitirá en exclusiva la competencia en el sur del país con una previa a partir de las 07:45 horas, junto a los especialistas Thomas Wulf y Catalina Gerstle.

Luego será el turno de los Sudamericanos Juveniles, que se desarrollarán entre el lunes 13 y el sábado 25 de abril, con el Team Chile en 16 de las 24 disciplinas a disputarse.

Para aquel evento TVN dispondrá de una cobertura abierta a través de diferentes señales simultáneas en YouTube, su sitio web y la plataforma TVN Play.

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