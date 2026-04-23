[VIDEO] Torero peruano sufrió grave cornada en Sevilla

El torero peruano Andrés Roca Rey sufrió este miércoles una cornada en la cara interna del muslo derecho al entrar a matar al quinto toro de la corrida celebrada en la plaza de La Maestranza de Sevilla, en el marco del decimotercer festejo de la Feria de Abril.

El percance se produjo ante un ejemplar de la ganadería Toros de Cortés, que se le arrancó por sorpresa al limeño cuando atacaba con la espada. En ese instante fue corneado hasta quedar tendido sobre la arena.

Tras la situación, paramédicos ingresaron rápidamente al ruedo para trasladarlo a la enfermería, donde fue sometido a una intervención. Después, José María Manzanares, como director de lidia, se encargó de dar muerte al toro.

Pese a la grave secuencia, al toro le fueron cortadas dos orejas, trofeos que terminaron siendo paseados por integrantes de la cuadrilla de Roca Rey. Antes de ese episodio, el peruano había sido silenciado en su primer turno.

En la corrida también actuaron Manzanares y el joven Javier Zulueta, dentro de un cartel con toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés. La plaza sevillana volvió a presentar un lleno de "no hay billetes".

La cogida de Roca Rey se produjo apenas tres días después de la sufrida por Morante de la Puebla en el mismo ruedo sevillano. El torero andaluz continúa ingresado en Sevilla después de haber recibido una cornada muy grave en la zona del recto.