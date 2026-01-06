Casale dejó atrás los problemas y quedó en el top ten de la tercera etapa del Dakar 2026

Ignacio Casale finalmente pudo disfrutar de una etapa en el Rally Dakar 2026. Luego de dos días con complicaciones mecánicas en su Taurus T3, la tercera especial se presentó sin grandes inconvenientes para el piloto nacional y quedó en la novena posición del día, lo que le permite seguir escalando en la clasificación general.

Tras los problemas sufridos en las dos primeras etapas, donde tuvo desperfectos eléctricos y una rotura de radiador, el tricampeón del Dakar salió a enfrentar este martes los 421 kilómetros de especial cronometrada en Alula con la misión de no sufrir inconvenientes para remontar en la clasificación de la categoría Challenger.

Así, tras un día sin grandes contratiempos y pese a que sobre el final de la etapa perdió tiempo por un problema de navegación y tener que cambiar un neumático, el chileno arribó en la novena posición de la especial con un tiempo de cinco horas y 51 segundos, a 32 minutos y 26 segundos de la líder de la jornada, Puck Klaassen.

"Hoy fue una buena etapa para nosotros. Partimos muy atrás y nos costó adelantar, pero pudimos hacer una etapa casi sin problemas, salvo un error de navegación y tener que cambiar una rueda. Ha sido una etapa positiva en un mix de terrenos y estamos contentos porque vamos avanzando. Esperamos que la etapa maratón sea otro gran día", señaló Casale tras arribar al campamento de AlUla.

Con esta posición en la tercera etapa, el nacional sigue escalando posiciones en la clasificación general y ahora se ubica en la duodécima posición con un tiempo total de carrera de 14 horas, 17 minutos y 27 segundos, quedando a sólo tres minutos de alcanzar el top ten de su categoría.

Ahora, este miércoles, Casale enfrentará la primera parte de la etapa maratón, que comprende un recorrido cronometrado de 452 kilómetros por Alula, donde llegarán al campamento sin poder recibir asistencia mecánica.