Casale volvió del día de descanso con un top ten en la séptima etapa del Dakar

Ignacio Casale recargó energías en el día de descanso de este sábado para la segunda parte del Dakar 2026 y este domingo salió a enfrentar la primera de las siete etapas restantes de la carrera.

Con el impulso de haber ganado la sexta especial y haber avanzado en la tabla general, el piloto del equipo BBR Motorsport enfrentó la séptima etapa, que tuvo un recorrido cronometrado de 459 kilómetros entre Riyadh y Wadi Ad Dawasir, y arribó en la séptima posición con un tiempo total de carrera de cuatro horas, 31 minutos y 23 segundos, a ocho minutos y 26 segundos del líder del día, su compañero de equipo, Kevin Benavides.

En un complejo terreno dominado por las pistas de tierra y también de piedras, el tricampeón del Dakar sacó la tarea adelante cuidando su vehículo Taurus T3 y se mantiene en la pelea por subir puestos en la tabla general.

"Fue un buen día para nosotros e hicimos una etapa rápida. La etapa tenía sectores muy rápidos y otros de piedra, así que había que ser cuidadoso con no pinchar neumáticos ni romper el auto. Corrimos a buen ritmo, pero el único problema pequeño que tuvimos fue que nos quedamos con los frenos a un 50% y ahí bajamos el ritmo para cuidar y llegar a la meta con el auto entero", señaló el chileno.

Con su resultado de este domingo, Casale se mantiene en la séptima posición de la tabla general con un tiempo total de carrera de 33 horas, 11 minutos y 39 segundos, recortando su diferencia a 12 minutos para escalar a la sexta ubicación, ocupada por Puck Klaasse.

Ahora, este lunes, el piloto nacional buscará seguir con su buen ritmo para avanzar posiciones enfrentando la octava especial del Dakar 2026, que tendrá un recorrido cronometrado de 481 kilómetros en la ciudad de Wadi Ad Dawasir, siendo la etapa más larga de esta edición de la carrera más dura del mundo.