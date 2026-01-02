"Chaleco" López irá en búsqueda del mejor crono en el prólogo del Dakar 2026

El día y la hora de la verdad llegó a Arabia Saudita. Este sábado 3 de enero parte la versión 48° del Rally Dakar con una extensión de 7.994 kilómetros de los cuales 4.480 serán de especiales donde el tres veces campeón, el chileno Francisco "Chaleco" López (Can-Am Factory Team), junto al navegante Álvaro León, están entre los favoritos en la categoría Side by Side T4.

El inició como es tradicional en este tipo de pruebas tendrá un total de 41 kilómetros, 22 de ellos cronometrados, que serán el preámbulo de los casi 8.000 que correrán los 43 adversario del piloto maulino que está listo y preparado para enfrentar su décima quinta intervención en la competencia motor más difícil, larga y dura del mundo.

"Estamos a muy pocas horas de partir. El Dakar larga este sábado con un prólogo luego de pasar sin problemas las verificaciones técnicas y administrativas. En la mañana pudimos probar un poco más. Fue un día donde hicimos algunos kilómetros, sintiéndonos muy cómodos. Hemos hecho una muy buena preparación con el equipo gracias al trabajo de los mecánicos Giancarlo Margas e Ítalo Larrondo y también de Álvaro León. Se vienen todos los días muy difíciles con una navegación que será compleja. Hay que ir día a día y disfrutar cuando se pueda", indicó López.

La nueva edición del Dakar comenzará en Yanbu. Si bien la distancia es corta, se espera que el prólogo de grava sea intenso y duro, pues el piso será un peligro para todos que puede provocar rompimiento de neumáticos, pinchaduras y derrapes mal controlados.

La versión número 48° del Dakar y séptima en Arabia Saudita se efectuará entre los sábado 3 y 17 de enero con un total de 13 etapas y el prólogo, donde se incluyen dos tramos maratón, es decir, donde los pilotos no contarán con asistencia técnica de sus mecánicos. La otra novedad es que los trayectos sobre dunas disminuyeron en comparación a las seis ediciones anteriores en el desierto saudí.