De Mevius y Canet se impusieron en la primera etapa de autos y motos del Dakar

El joven español Edgar Canet (Red Bull KTM Factory), en motos, y el belga Guillaume de Mevius (Mini X-Raid Team), en autos, se impusieron en la primera etapa del Rally Dakar 2026, disputada con salida y llegada en Yanbu, con 518 kilómetros totales, 305 de ellos cronometrados.

Canet fue segundo este domingo, pero una sanción al ganador inicial del día, el botsuano Ross Branch (Hero Motosports) por exceso de velocidad, le otorgó la victoria y el liderato de la general.

Canet se vio beneficiado por el error de Branch, cuyo triunfo fue rápidamente puesto en duda por la organización ante la posibilidad de haber superado la velocidad permitida en zonas neutralizadas, lo que finalmente quedó confirmado y le costó seis minutos de penalización.

Branch había ganado por delante de Canet y del australiano Daniel Sanders, ambos del Red Bull KTM Factory. El botsuano, subcampeón en 2024, marcó un tiempo de 3h14:50 y aventajó en 1:21 a Canet, que al ganar el prólogo se convirtió en el ganador de etapa más joven de la historia de la prueba, y en 2:23 a Sanders, campeón en 2025.

Con esta decisión, Branch baja al séptimo puesto en la etapa y le superan los seis que habían llegado tras él. Por lo tanto, el triunfador de la etapa es Canet por delante de Sanders, del estadounidense Ricky Brabec y del español Tosha Schareina, ambos del Monster Energy Honda. El argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM) es sexto y el chileno Ignacio Cornejo (Hero Motosrports) séptimo.

Canet domina la general con un tiempo total de 3h27:42. Su ventaja es de 1:05 sobre Sanders, 1:37 respecto a Brabec, 2:21 sobre Schareina, 3:58 sobre Benavides y 4:53 respecto a Cornejo. Branch cae al séptimo puesto, a 4:55.

En autos el triunfador de esta primera etapa fue el belga Guillaume de Mevius (X-Raid Team), subiendo tras su buena jornada en los puestos de avanzada del prólogo.

El belga se impuso con un tiempo final de 3h07:49, con el que aventajó en 40 segundos al catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), cinco veces ganador del Dakar y de nuevo uno de los grandes aspirantes a la victoria final, mientras que cerró el podio del día el checo Martin Prokop (Orlen Jipocar Team), a 1:27.

De Mevius cuenta como copiloto con el francés Mathieu Baumel, a quien le amputaron la pierna derecha tras sufrir un accidente hace once meses. Sus tiempos inicialmente no les hacían ser aspirantes a la victoria, pero se debió a la interrupción en la conexión de su baliza, según la organización.

El sueco Mattias Ekstrom (Ford Racing), ganador del prólogo y que ante dicha situación técnica en el Mini de De Mevius parecía marcar la pauta durante la jornada, aflojó en el último tramo y acabó cuarto a 1:38, en tanto que Sainz, que apostó por una cierta cautela, fue sexto a 1:54, y Nani Roma, también compañero del 'Matador' en el equipo Ford, octavo a 2:37. Así, no tendrán que abrir pista este lunes, al que llegan sin grandes sobresaltos ni problemas.

La segunda etapa se disputará entre Yanbu y AlUla, con 400 kilómetros cronometrados y 104 de enlace, en los que se preven unos 200 primeros con cambios de ritmo debido a las pistas rápidas y tramos sinuosos y un tramo final en el que la velocidad aumentará al abandonar el terreno accidentado.