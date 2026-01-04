Gran gesto: De Gavardo ayudó a Barbosa por problemas técnicos en la etapa 1 del Dakar

Un gran gesto entre chilenos se vivió en la primera etapa del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita, con la vital ayuda que Tomás de Gavardo le brindó a Ruy Barbosa, que sufrió un problema técnico en plena competencia de motos R2.

El propio Barbosa, debutante en el marco de un Dakar, relató la mano que le tendió su compañero de entrenamiento y amigo.

"Tuve un problema en el kilómetro 105. Se me rompió el motor de partida y me quedé sin corriente en la moto. Gracias a Dios, después de 10 ó 12 pilotos que me pasaron, Tomás paró y me ayudó", contó.

"No quiero dejar de agradecerle profundamente que me haya ayudado. Perdí harto tiempo. También fui penalizado por empujar la moto en una zona con exceso de velocidad, pero lo importante es que estamos en el finish. Un poco atrás en la tabla, pero ya mañana es segundo día y ahí vamos con todo", agregó.

En la tabla, De Gavardo finalizó en el puesto 17 de la categoría y Barbosa pudo completar la jornada para rematar 21°. En cuanto a la general, que agrega las motos GP, finalizaron 30° y 34°, respectivamente.